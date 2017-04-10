Bafra şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

Cenazeye Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı



SAMSUN - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde silahını temizlerken kazara ateş alması sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Karatut, Samsun'un Bafra ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

Uzman Onbaşı Mehmet Karatut, görevli olduğu Şırnak'ın Beytüşşebap 2. Tabur Komutanlığına bağlı Mezra Jandarma Tabur Komutanlığında silahını temizlerken kazara ateş alması sonucu şehit oldu. Baba ocağına getirilen şehidin cenazesinde anne Hülya Karatut ve şehidin kardeşi Aslı Karatut tabutun başında gözyaşlarına boğuldu. Ayakta duramayan baba Hasan Karatut da evin önünde alınan helallik sırasında gözyaşı döktü. Alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi askerlerin omzunda Balıklar Camii'ne getirildi. Cenazeye katılan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, baba Hasan Karatut ve şehidin yakınlarına başsağlığı dileyerek tabutun başında dua okudu. İkindi namazının ardından cami avlusunda askeri tören düzenlendi. Cenaze, askeri tören ve kılınan cenaze namazının ardından Sarıkaya Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi. Güçlükle ayakta duran babayı oğlu Celalettin ve askeri görevli koluna girerek ayakta tuttu.

Cenazeye Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.