Bafra Romanları İş Hayatına Katılım Projesi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.



Proje koordinatörü Namık Anarat, Bafra Musiki Derneğinde düzenlenen toplantıda, Bafra Musiki Derneğinin geçmişi 1950'li yıllara dayanan ve günümüzde faaliyetlerini devam ettiren bir sivil toplum örgütü olduğunu söyledi.



Müziğe kabiliyeti bulunan Bafralı Roman çocuklarını eğitmek, kolektif çalışma kabiliyeti kazandırmak amacıyla derneklerinin proje hazırladığını belirten Anarat, kabul edilen projenin hibe almaya hak kazandığını anlattı.



Bafra Belediyesinin proje ortakları olacağını bildiren Anarat, şunları kaydetti:



"Bafra Balkan Türkleri, iştirakçi olarak görev üstlenecek. Proje, 12 ay süreli olup en az 90 gence müzik bilgisi verilmesi hedefleniyor. Proje ile Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun illerinde faaliyet gösteren özel ve kamuya ait eğlence ve turizm amaçlı tesislerde yetişen gençlerimiz, çalışma imkanına kavuşacak. Projemize İŞKUR Bafra Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi de önemli destek sağlamaktadır. Proje için 35'i kadın olmak üzere 108 kişi müracaat etti."