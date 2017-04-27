Bafra'nın 100 Bin Ton Asfalt Hedefi

Samsun Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, bu yaz 100 bin ton asfalt yapacaklarını söyledi.



Başkan Şahin yaptığı açıklamada, "İlçe merkezindeki mahallelerimizde asfalt ve yeni mahallelerimizde beton yol çalışmaları yapacağız. Yaz dönemi hazırlıklarımızı ve planlamalarımız tamamladık. Doğalgaz çalışmalarının da sonuna doğru geldik. İlçemiz çevre dostu ve ekonomik bir yakıta kavuştu. Bu yaz yollarımızdaki problemleri de en aza indireceğiz. Bu süreçte 300 bin tona yakın asfalt yapmıştık. Bu yaz da 100 bin ton daha asfalt yapacağız. Yeni mahallelerimiz de ise 50 bin metreden fazla beton yol yapmayı programa aldık. Ayrıca kaldırım çalışmaları da olacak. Bu yaz seferberlik halindeyiz. 400 bin ton asfalt daha önce 25 yılda yapılmış asfalta denk gelmektedir. Biz 2013 yılından bu yana 4 yılda bunu yapmış olacağız. Sadece asfalt kaldırım ve beton yol yapmış olmayacağız. Bunların tesislerini de kurduk. Araç ve iş makinelerini de aldık. Şimdi yeni kamyonlar ve temizlik araçları da alıyoruz" dedi.



Şahin şunları söyledi: "Vatandaşlarımız doğalgaz sürecinde yollarımızdaki bozulmalar dolayısıyla zahmet çekti. Bu zahmet inşallah bu yazın sonunda yüzde 90 oranında sona erecek. Hem doğalgaza kavuşmuş olduk hem de yollarımızda ki problemleri bitirmiş olacağız. Kolay bir süreç geçirmedik. Vatandaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi de kendisine ait olan cadde ve sokaklar ile grup yollarında çalışmalar yapacak. Biz bunun en yüksek oranda olması içinde sürekli temas halindeyiz. İnşallah bu çalışmalarla da her şey daha güzel olacaktır." - SAMSUN