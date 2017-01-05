Bafra Müftüsü Çiçek'e Veda Yemeği

Bafra ilçe Müftüsü iken Mardin'e İl Müftüsü olarak atanan Dr. İsmail Çiçek'e veda yemeği düzenlendi.



Bafra Davet ve Toplantı Merkezinde din görevlileri sendikaları tarafından düzenlenen veda yemeğine Samsun Valisi İbrahim Şahin, İl Müftüsü Veysel Çakı, Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yiğit, Bafra TSO Başkanı Göksel Başar, Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Bafra İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, Memur-Sen Bafra İlçe Başkanı Hamdi Yıldız, AK Parti Bafra İlçe Başkanı Tuncay Yurduseven, Türk Kızılayı Bafra Şube Başkanı Osman Genç ve vatandaşlar katıldı.



Kendisine anlamlı veda yemeğini düzenleyenlere teşekkür eden Çiçek, "15 yıl önce düğünüm olmuştu o zamanlar ilçe müftümüz düğünüme gelmemişti ki Valimiz düşünülemezdi bile. Hamd olsun ki bu gün bu güzel salonda valimiz, belediye başkanımız, kaymakamımız ve diğer kurum müdürleri ve arkadaşlarımla bir aradayım. Bafra'da görev yapmaktan çok mutlu oldum iyi ki burada görev yaparak sizleri tanımışım bugün bu veda yemeği benim için bir düğün gibi oldu." dedi.



Vali Şahin, Çiçek'e başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkür belgesi takdim etti.