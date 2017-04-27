Bafra İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yiğit Görevden Alındı

SAMSUN'un Bafra İlçesi Emniyet Müdürü Mustafa Yiğit, FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı.



Samsun'un Bafra İlçesi 3.sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Yiğit, 667 sayılı 'Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı. Yiğit'in yanı sıra ilçe emniyet müdürlüğünde görevli 1 komiser yardımcısı da görevinden uzaklaştırıldı.



- Samsun