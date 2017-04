Bafra'da Uçurtma Şenliği

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan organik köyde "Uçurtma Şenliği" düzenlendi.



TEMA Vakfı ve Sürmeli Köyü Derneği işbirliği ile Sürmeli Organik köyünde 2'ncisi düzenlenen uçurtma etkinliğine Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, TEMA Vakfı Orman ve Kırsal Kalkınma Bölüm Başkanı Hikmet Öztürk, TEMA Samsun İl Temsilcisi Leman Özay, Sürmeli Köyü Derneği Başkanı Süleyman Özata, çevre il ve ilçelerden gelen TEMA Vakfı gönülleri ve çok sayıda vatandaş çocuklarıyla birlikte katıldı.



Sabah erken saatlerde etkinlik için Sürmeli Mahallesi'ne gelen vatandaşlar piknik alanında semaver yakıp kahvaltı yaptılar.



Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Sürmeli Köyü Derneği Başkanı ve TEMA Vakfı gönüllüsü Süleyman Özata, "Bu şenlikte hedef ve amaç sizlerle doğa ve tabiatla iç içe bütünlük sağlamak. Sizlerin geleceği için kirli havaya hepimiz karşıyız. Biz de onun için Sürmeli Organik Köy ekolojik sürdürebilirliği ile suyuyla beraber havasını, toprağını koruyarak bu havzada 5 köyle beraber ekolojik tarıma başladık. Bunlar sizin içindir" dedi.



TEMA Vakfı İl Temsilcisi Leman Özay'ın ardından konuşan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, "Türkiye çapında bir kampanya yürütüyoruz. Fosil yakıtları artık hayatımızdan çıkartmamız gerekiyor. Çünkü gezegen artık bu karbondioksiti kaldıramıyor. Mevsimler yer değiştiriyor, sıcaklıklar değişiyor, yağmurlar, hortumlar biliyorsunuz ne yazık ki Samsun da selden çok büyük payını aldı. İnsan kayıpları yaşıyoruz, toprak kayıpları yaşıyoruz, iklim değişikliklerini durdurmamız içinde alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Hem şahıslar olarak hem de yönetim olarak artık iklim değişikleri için küresel ısınmaya uygun hareket etmemiz gerekiyor. Kömür Üzer ise bunun için kurgulamış bir kampanya. Artık enerjiyi çok dikkatli harcamamız gerekiyor. İnanın her yanan ampul, gereksiz kullanılan enerji başka bölgede birilerinin canını alıyor. Çünkü biz insanlar olarak hava olmadan, su olmadan ve temiz toprak olmadan yaşayamıyoruz. Türkiye'de 6 çocuktan birinde astım var. Bu korkunç bir rakam. Onun için diyoruz ki gıda güvenliğini de çok önemsediğimiz için domatesi üzmeyin, biberi üzmeyin, portakalı üzmeyin, elmayı üzmeyin yani bütün canlıları üzmeyin. Canlılar yiyecek olmadan, su olmadan, oksijen olmadan barınamıyor. Burada çok önemli bir adım attınız. Organik tarım toprak sağlığı için en önemli konu bütün dünyanın geleceği organik tarımda" şeklinde konuştu.



Konuşmasına Aşık Veysel'in "Dost dost diye nicesine sarıldım. Ne bir vefa buldum ne bir fayda gördüm. Her türlü isteğimi topraktan aldım. Benim sadık yarim kara topraktır" dizeyleriyle başlayan Başkan Zihni Şahin, "Kendisini rahmetle anıyoruz. TEMA Vakfı'nın ülke genelinde yapmış olduğu bu gönüllü çalışmaları takdir etmemek mümkün değil. Gönüllü kuruluşlarda çalışmak çok kolay değil, hep fedakarlık istiyor. Gönüllü arkadaşları tebrik ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından minik öğrencilerin gösteriyle devam eden etkinlik organik pazarın gezilmesinin ardından yaşlısı genci yüzlerce vatandaş Sürmeli Tepesi'ne çıkarak yaptırdıkları uçurtmaları ile çocuklarıyla birlikte uçurmanın heyecanını yaşadı. - SAMSUN