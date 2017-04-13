Bafra'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

SAMSUN (AA) - Bafra'da fenalaşarak yoldaki bir iş yerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Cemalettin Tombul (72) yönetimindeki 55 JH 448 plakalı otomobil, sürücünün Alpaslan Mahallesi Tofaş Kavşağı'nda fenalaşması sonucu kontrolden çıkarak bir iş yerine çarptı.



Alev alan otomobili iş yeri çalışanları söndürdü.



Yaralanan Tombul ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı.