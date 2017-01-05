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Bafra'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bafra'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bafra'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammed Önder, yönetimindeki 55 JS 886 plakalı motosiklet Hükümet Caddesi'nde karşıdan yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Nilay Aydan'a çarptı.

Kazada yaralanan Aydın ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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