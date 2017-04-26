Bafra'da Tığ ve Şiş Örücülüğü Kursu

Bafra Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nca açılan tığ ve şiş örücülüğü kursuna 23 kursiyer katılıyor.



Kurs eğiticisi Hülya Yangın Ertekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çalışma ve İş Kurumu'nca desteklenen kursun 2,5 aydır faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.



Kursta tığ ve şişlerle küçük kuşlar ördüklerini belirten Ertekin, "Kursa katılan arkadaşlarımız ev ekonomilerine de katkı sağlıyor. Hedef kitlemiz işsiz kadınlar. Kursiyerlerimizin yaptığı ürünleri çeşitli pazarlarda sergileyip satmaya çalışacağız. Elde edilen parayı da kursiyerlere vereceğiz." dedi.



Ertekin, tığ ve şiş örücülüğü kursuna katılan kadın kursiyerlere günlük 25 lira verildiğini de kaydetti.