Bafra'da Sürücülerin Karla İmtihanı

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 gündür aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı.



Yer yer kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu ilçe merkezinde yollarda kar ve buzlanma meydana geldi. Kara saplanan bazı araçların imdadına Büyükşehir Belediyesi karla mücadele araçları yetişirken, yolda kalan bazı araçlar ise traktörlerle çekildi. Buzlanma nedeniyle zor anlar yaşayan sürücülere vatandaşlar da duyarsız kalmayarak araçlarını iterek destek verdi. Yollarda kayan ve patinaj yapan araçlar ilerlemekte güçlük çekti.



Buzlu yollarda zor anlar yaşayan araçları patinaj eden sürücüler, tuzlama çalışması yapılmasını istedi. Zaman zaman ilginç görüntülerin meydana geldiği buzlu yollarda araçları kalan gençler ise, "Rezil olduk. Bizim gibi gençlere araba ittiriyorlar" diyerek gülmekten kendilerini alamadılar.



Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri ise yolları açmak için yoğun çaba sarf ediyor. İlçe merkezinde 2, kırsal kesimde ise 5 adet karla mücadele aracı ile yol temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor. Bafra'da kapalı yol bulunmuyor. - SAMSUN