Bafra'da Pompalı Tüfek Cinayetinin Sır Perdesi Aralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde pompalı tüfekle lokantada 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralanan zanlı adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, pazar günü Tabakhane Mahallesi Güven Sokak'ta meydana gelen olayda, elinde tüfekle lokantaya giren Mahmut S. (61), masada yemek yiyen Şükrü Duran'a (40) tüfekle ateş ederek öldürmüş, kendisine müdahale eden ancak tüfeği elinden alamayan lokanta çalışanı Hüseyin Kandemir'i (47) de karnından yaralamıştı. Olay yerinden kaçan katil zanlısı, polis tarafından İsmetpaşa Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınmıştı.



Psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilen katil zanlısı Mahmut S.'nin polise verdiği ifadede, Cumhuriyet Meydanı'nda bir markette Şükrü Duran'ın kendisine omuz atması üzerine eline tüfeği olarak onu takip ettiğini söyledi. Lokantada Duran'ı vurduğunu ve elinden tüfeği alamayan çalışanı da yaraladığını belirten Duran'ın 17 yaşında da bir cinayet işlediği, uzun yıllar cezaevinde yattığı öğrenildi. Uyuşturucu ticareti yapmaktan da cezaevine giren zanlının, 3 yıl önce de Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi.



Öte yandan, katil zanlısı polisteki sorgusunun ardından Bafra Adliyesine çıkarıldı. - SAMSUN