Bafra'da pompalı dehşetinin sır perdesi aralandı

Katil zanlısı, cinayeti omuz atma meselesi yüzünden işlediğini iddia etti



SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde pompalı tüfekle lokantada 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Pazar günü Tabakhane Mahallesi Güven Sokak'ta meydana gelen olayda, elinde tüfekle lokantaya giren Mahmut S.(61), masada yemek yiyen Şükrü Duran'a tüfekle ateş ederek öldürmüş, kendisine müdahale ederek tüfeği elinden almayan çalışan Hüseyin Kandemir'i de karnından yaralamıştı. Olay yerinden kaçan katil zanlısı, polis tarafından İsmetpaşa Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilen katil zanlısı Mahmut S.'nin polise verdiği ifadede, Cumhuriyet Meydanı'nda bir markette Şükrü Duran'ın kendisine omuz attığını, daha sonra eline tüfeği olarak onu takip ettiğini, lokantada kendisini vurduğunu, elinden tüfeği almayan çalışan şahsı da yaralandığını söylediği öğrenildi.

17 yaşında da bir cinayet işlediği, uzun yıllar cezaevinde yattığı, uyuşturucu ticareti yapmaktan cezaevine girdiği ve 3 yıl önce de Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenilen katil zanlısı, polisteki sorgusunun ardından Bafra Adliyesine çıkarıldı.