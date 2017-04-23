Bafra'da Pompalı Dehşeti: 1 Ölü, 1 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir lokantaya pompalı tüfekle gelen şahıs 1 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı.



Olay, Tabakhane Mahallesi Güven Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde tüfekle lokantaya giren Mahmut S.(61) isimli şahıs masada yemek yiyen Şükrü Duran (40) isimli şahsa tüfekle ateş etti. Lokantada bulunan Hüseyin Kandemir (47), ateş eden şahsın elinden pompalı tüfeği almak istedi. Bu esnada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Hüseyin Kandemir'in karın bölgesine isabet etti. Katil zanlısı tüfeği olay yerinde bırakıp kaçtı.



Şükrü Duran başına aldığı kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken, Hüseyin Kandemir de karın boşluğundan yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.



Cinayeti işledikten sonra kaçan şahıs polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN