Bafra'da Polis Haftası

Türk Polis Teşkilatının 172. yılı kutlamaları çerçevesinde Bafra İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yiğit, Belediye Başkanı Zihni Şahin'i ziyaret etti.



Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin yaptığı açıklamada, "Öncelikle Bafra Emniyet Müdürümüz Mustafa Yiğit ve emniyet mensuplarımızı bu nazik ve bizleri gururlandıran ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle toplumumuzun huzur ve güvenliği, milletimizin ve devletimizin birlik ve beraberliği için gece ve gündüz demeden çalışan kahraman polislerimizin 10 Nisan Polis Haftası'nı kutluyor, şehit polislerimizi rahmet ve şükranla anıyor, gazi polislerimize saygılarımı sunuyorum" dedi.



Şahin açıklamalarını şöyle tamamladı: "Polislerimiz her alanda gece ve gündüz görev yapmaktadır. Maçlarda, mitinglerde, salon toplantılarında, konserlerde, devlet adamlarının geliş ve gidişlerinde, sendikalarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızın ve partilerimizin düzenlediği etkinliklerde, trafiğin akışında, depremde, sel felaketinde yangında, asayiş olaylarında, terörle mücadelede, uyuşturucu ile savaşta kısacası her alan ve her anda görev halindeler. Bu büyük bir fedakarlık, büyük bir sorumluluktur. Bu görevleri yaparken hayatlarını tehlikeye atmaktalar, şehit düşmekte, gazi olmaktadırlar. Bizler her zaman onların yanında ve destekçisi olmalıyız. Görevlerini yerine getirirken yardım etmeliyiz. Bu vesileyle polis teşkilatımızın 172. kuruluş yılını kutluyorum. Bafra İlçe Emniyet Müdürümüz Mustafa Yiğit Bey şahsında tüm polislerimize ve ailelerine saygılarımı sunuyorum." - SAMSUN