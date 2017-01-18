Bafra'da "Okula Giderken Üşümüyorum" Kampanyası

Bafra Umut Derneği tarafından gerçekleştirilen "Okula Giderken Üşümüyorum" kampanyası kapsamında 555 öğrenciye yardımda bulunuldu.



İlçede geçen ay başlatılan kampanya kapsamında, 55 hayırsever iş adamının desteğiyle 555 öğrenciye bot, mont ve kışlık giysi yardımı yapıldı.



Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında gerek maddi, gerekse manevi desteğiyle yanlarında olan iş adamlarına teşekkür etti.



Her zaman yanlarında bulunan Belediye Başkanı Zihni Şahin'e de teşekkür eden Ertekin, yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine elbise, ayakkabı, gıda yardımı yapacaklarını, bu kapsamda her zaman bağışları kabul ettiklerini söyledi.