Bafra'da Öğrencilere Fidan Dağıtıldı

Bafra ilçesinde, "Bir karne Bir Fidan" etkinliği kapsamında öğrencilere 400 çam fidanı dağıtıldı.



Proje koordinatörü Naim Okay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenliğe başladığı ilk yıllarda öğrencilerine karnelerinin yanında birer de fidan verdiğini söyledi.



Söz konusu yıllar içerisinde görev yaptığı okulların tamamına bu çalışmayı yaymaya başladığını anlatan Okay, "Fidanları verirken öğrencilerimin gözlerindeki o heyecanı görünce bunun sınıfta kalmamasını okula yayılmasını düşündüm. Bu vesileyle şimdi sadece kendi sınıfımda okuyan öğrencilere değil tüm okula fidan dağıtıyorum. Projemize destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.