Bafra'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Samsun-Sinop karayolunda üst geçit altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevahir Bircan(65)'ın kullandığı 55 JA 952 plakalı motosiklet kavşakta virajı alamayarak refüje çarparak devrildi. Kazada yaralan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN