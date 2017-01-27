Bafra'da Kar Temizleme Çalışmaları

Bafra ilçesinde kar temizleme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.



İlçede gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.



Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla yağan kar, sabaha karşı şiddetini arttırarak devam etti.



Kar yağışı nedeniyle kapanan Mahalle yolları düzenli olarak Bafra Belediyesi ekiplerince temizleniyor.



Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, şehir içi ve Mahallelerde yolları ulaşıma açılan vatandaşların şehir ile bağlantısının kesilmemesi için düzenli olarak çalışma sürdürdüklerini söyledi.