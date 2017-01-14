Bafra ilçesinde bir işyerinden 5 cep telefonu çalındı.
Alınan bilgiye göre, Hacınabi Mahallesi'nde Bayram Ş'ye ait iş yerinin vitrin camını kıran kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, 5 cep telefonunu alarak kaçtı.
Sabah iş yerini açtığında soyulduğunu anlayan Bayram Ş, Bafra Emniyet Müdürlüğüne haber verdi.
Olay yerinde inceleme yapan polis, zanlı veya zanlıların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Bafra'da İşyerinden Hırsızlık
Bafra ilçesinde bir işyerinden 5 cep telefonu çalındı.
Bafra ilçesinde bir işyerinden 5 cep telefonu çalındı.
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