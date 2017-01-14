Bafra'da İşyerinden Hırsızlık

Bafra ilçesinde bir işyerinden 5 cep telefonu çalındı.



Alınan bilgiye göre, Hacınabi Mahallesi'nde Bayram Ş'ye ait iş yerinin vitrin camını kıran kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, 5 cep telefonunu alarak kaçtı.



Sabah iş yerini açtığında soyulduğunu anlayan Bayram Ş, Bafra Emniyet Müdürlüğüne haber verdi.



Olay yerinde inceleme yapan polis, zanlı veya zanlıların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.