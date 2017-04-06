Bafra'da Hayvan Hırsızlığı

Samsun'un Bafra ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, Doğanca, Balıklar ve Şeyhulaş Mahalleleri'nden çeşitli tarihlerde bir inek ve 8 tane koyun çalındı.



Hırsızlık olaylarının ardında çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 55 BRD 52 plakalı araçlahırsızlık yapıldığını belirledi.



Olay yeri inceleme ekipleri, araçta yaptığı incelemelerde bagaj kısmında koyun tüyü ve dışkısını tespit etti.



Jandarma ekipleri, 55 BRD 52 plakalı araç ile hayvan hırsızlığına karıştıkları belirlenen O.K (32) ve A.K'yı (47) Bakırpınar Mahallesinde yakalayarak gözaltına aldı.



Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.