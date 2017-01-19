Bafra'da Halk Günü

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, halk günü uygulamasına yeniden başladı.



Büyük ilgi gören halk gününde Başkan Şahin vatandaşlarla bir bir ilgilenerek sorunlarını dinledi. Notlar alan Başkan Şahin, problemlerin çözümü için daire amirlerine talimatlar verdi. Vatandaşlar uygulamadan dolayı Başkan Şahin'e teşekkür etti.



Bafra Belediye başkanı Zihni Şahin yaptığı açıklamada, "Halk günleri uygulaması daha öncede yaptığımız bir faaliyetti. Ülkemizde art arda yaşanan gelişmeler, resmi programlar nedeniyle bir süredir yapamıyorduk. Bunun yerine halkımızın yanına gidiyor, mutlu ve hüzünlü günlerinde yanında oluyor, sivil toplum kuruluşlarımızı ziyaret ediyor ve bir araya geliyorduk. Şimdi yeniden halk günleri uygulamamızı başlattık. Her perşembe günü halkımızla belediyede beraber olacağız. Kendi programlarımızı bu tarihe göre ayarlayacağız. Önemli bir durum ve program olmadığı sürece bu uygulamayı devam ettireceğiz. Bizim göremediğimiz ama halkımız için önemli durumlar vardır. Halkımızın istek ve beklentileri bulunmaktadır. Bunları dinleme imkanımız olacak. Çözümler üretmeye çalışacağız" dedi. - SAMSUN