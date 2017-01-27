Bafra'da Fırın Denetimleri

Bafra ilçesinde fırın denetimleri gerçekleştirildi.



Bafra Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki fırınlarda gramaj ve temizlik denetimleri yaptı.



Zabıta Müdürü Davut Usta, denetimlerin düzenli olarak gerçekleştirildiğini, belirlenen kritere uymayanlara ise cezai işlemler uygulandığını söyledi.



Denetimlerde ceza gerektirecek fırın bulunmadığını belirten Usta, sadece özelikle hijyen konusunda daha titiz davranılması yönünde uyarılar yapıldığını ifade etti.