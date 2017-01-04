Bafra'da bir kişi, otomobilinde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Orman İşletme Müdürlüğüne ait deponun önünde otomobilin içinde hareketsiz bir kişi bulunduğunu gören vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin Şaban Aylan (60) olduğu tespit edildi. Ayhan'ın cenazesi otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



İlk belirlemelere göre vücudunda kesici veya delici alet izine rastlanmayan Aylan'ın şeker hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.