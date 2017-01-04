Bafra'da Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

Bafra'da "Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyor Projesi" kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Konferans Salonu'nda OKA ve KOSGEB İl Müdürlüğü uzmanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, proje kapsamında kayıtlı istihdamın ana aktörlerinden biri olan işletmelerin, kayıt dışı istihdam konusunda farkındalıklarının arttırılması ve gelişimleri adına teşvik ve hibe mekanizmaları konusunda bilgilendirme yapıldı.



Bafra TSO Başkanı Göksel Başar, yaptığı konuşmada, üyelerin bilgilendirilmesi için bu tür çalışmaların devam edeceğini söyledi.



Daha sonra OKA'nın Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Uzmanı Meltem Yılmaz ile KOSGEB'den KOBİ Uzmanı Nebahat Livaoğlu tarafından sunumlar yaptı.