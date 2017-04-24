Bafra'da Bıçakla Yaralama

Samsun'un Bafra ilçesinde 1 kişi bıçakla yaralandı.



Kavakpınar Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'ndeki bir kahvehanede M.D. (35) ile Orhan Yücel arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın ardından kahvehaneden ayrılan Yücel, caddede yürürken M.D. tarafından sırtından bıçaklandı.



112 Acil Servis İstasyonuna giden Yücel, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yücel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.