Bafra'da Beton Yol Çalışması

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, kırsal mahalle yollarındaki beton yol çalışmalarını yerinde inceledi.



Yeraltı, Ağacaalan ve Asmaçam Mahallelerini ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlar ile birlikte Bafra Belediyesinin yaptığı beton yollarda inceleyen Başkan Şahin, "Boğazkaya Mahallesi'ne 850 metre, Ozan Mahallesi'ne 550 metre, Dereler Mahallesi'ne 200 metre, Yeraltı Mahallesi'ne 600 metre, Asmaçam Mahallesi'ne 700 metre beton yol yapıldı. Ayrıca beton yol çalışmalarımız Ağcaalan ve ardından Çamaltı Mahallesi'nde de başlayacak. Tüm imkanlarımızı yol yapımına seferber ettik. Çalışmalarımız devam edecek. Şehir merkezimizde de bu yaz yine yoğun bir asfaltlama çalışması yapacağız" dedi.



Referandumda vermiş oldukları destekten dolayı muhtarlara teşekkür eden Şahin, "Önemli bir süreci geride bıraktık. Milletimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'evet' dedi. Herkesin bildiği gibi bu yeni sisteme ilk gündeme geldiğinde yüzde 30 destek vardı. 16 Nisan günü ise milletimiz ülkemiz genelinde yüzde 51,4, ilçemizde ise yüzde 63 destek verdi. Ülkemiz yeni bir döneme girdi. Referandum sürecini geride bıraktık. Evet ve hayır diyen vatandaşlarımız demokratik tercihlerini kullandı. Evet diyen de hayır diyen de bizim insanımızdır. Ülkemizin birlik ve beraberliği her şeyin üstündedir" şeklinde konuştu. - SAMSUN