Bafra'da "Bana Bir Şans Ver" Projesi

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası, Bafra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Bafra İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi ortaklığında yürütülen "Bana Bir Şans Ver" projesinin tanıtımı yapıldı.



Bafra İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Kandazoğlu, Bafra Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, proje ile 18-45 yaş arası dezavantajlı kişilere girişimcilik ve mesleki eğitim vererek istihdam edilebilirliğini artırmak, işgücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırmak ve iş kurmalarını sağlamanın amaçlandığını söyledi.



Kadınlar, engelliler ve eski mahkumlara öncelik verilmek koşuluyla 18-45 yaş arası İŞKUR'a kayıtlı 60 kişiye genel beceri ve mesleki kurslar verilerek en az yüzde 30'unun istihdamını sağlamak istediklerini bildiren Kandazoğlu, "30 kişiye de girişimcilik kursu vererek en az 3'ünün iş kurmasını hedefliyoruz. Ayrıca kursiyerlerin bakım sorunu olan çocuklarının da etüt ve okul öncesi eğitimlerini yapacağız." dedi.



Kursiyerlere günlük 8 avro vereceklerini dile getiren Kandazoğlu, projenin Bafra, Alaçam, Yakakent ve 19 Mayıs ilçelerini kapsadığını kaydetti.



Proje koordinatörü Ayşe Çakıroğlu ise, proje hakkında katılımcılara bilgi verdi.



Toplantıya, Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ve İlçe Sağlık Müdürü Aytaç Akın katıldı.