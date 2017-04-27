Bafra'da Asfaltlama Çalışmaları

Bafra'ya bu yaz 100 bin ton daha asfalt döküleceği bildirildi.



Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin yaptığı yazılı açıklamada bazı mahallelerin, sokak ve caddelerde asfalt çalışması yapacaklarını belirtti.



Belediyeye yeni araçların alındığına dikkati çeken Şahin açıklamasında şunlara yer verdi:



"İlçe merkezindeki mahallelerimizde asfalt ve yeni mahallelerimizde beton yol çalışmaları yapacağız. Yaz dönemi hazırlıklarımızı ve planlamalarımızı tamamladık. Doğalgaz çalışmalarının da sonuna doğru geldik. İlçemiz çevre dostu ve ekonomik bir yakıta kavuştu. Bu yaz yollarımızda ki problemleri de en aza indireceğiz. Bu süreçte 300 bin tona yakın asfalt yapmıştık. Bu yaz 100 bin ton daha asfalt yapacağız."