Bafra Belediye Başkanı Şahin Muhtarlarla Buluştu

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin muhtarlarla bir araya geldi.



Başkan Şahin, Bafra Öğretmenevi'nde ilçedeki mahalle muhtarlarıyla buluşarak sorunlarını dinledi.



Başkan Şahin yaptığı konuşmada, "Vatandaşlarımız doğalgaz sürecinde yollarımızdaki bozulmalar dolayısıyla zahmet çekti. Bu zahmet inşallah bu yazın sonunda yüzde 90 oranında sona erecek. Kışın geçmesiyle beraber ham olan yollarında onarılmasına başlandı. Kıştan çıktık haliyle yollarda sıkıntı var. Bafra Belediyesi olarak bizde çalışmalara başladık. Muhtarlarımız hemen istiyor ki benim mahallem yapılsın arkadaşlar böyle bir şey yok çünkü Bafra Belediyesine düşen yol 2 bin 500 kilometreye yakın burada ki amaç sırayla Allah nasip ederse bazı köylerimiz de yapıldı. Bazı köylerimiz de de devam ediyor. Bu çalışmalarla beraber bütün mahallelerimizi bitirmektir." dedi.



Toplantıya katılan AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı da 16 Nisan referandumdan çıkan sonucun bir başarı olduğuna atıfta bulunarak şunları söyledi:



"Bu zamana kadar gerçekleştirilmiş çalışmalar içerisinde muhtarların sorunlarına ilk parmak basan parti AK Parti olmuştur. AK Parti bu problemleri çözmek için çözümler üretmiştir ve bundan sonra da çözecek olan bizleriz."