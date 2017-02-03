Bae'den İran'a Çağrı

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver Karakaş, "Washington'a karşı direnme politikası ne İran'ın ne de bölgenin menfaatinedir. İran'ın bölgesel yaklaşımının değişmesi şu dönemde temel olan şeydir. İran'ın izlediği büyüklenme politikası bölgedeki durumu alevlendirmektedir, çözüm ise gerginliği tırmandırmakta değil, komşuya saygı duymak ve rasyonel bir yaklaşım sergilemektedir." değerlendirmesinde bulundu.



Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yapan Karakaş, İran'ı izlediği kibirlenme ve Arap ülkelerinin içişlerine karışma politikasından vazgeçmeye çağırdı.



İran'ın, komşu ülkelerin içişlerine karışmaktan geri durması ve Körfez diyalog girişimine olumlu yaklaşmasının mantık gereği olduğunu vurgulayan Karakaş, "İran, devrimi ihraç etmekten vazgeçmeli ve vatandaşlık ilkesini tanımalıdır." ifadesini kullandı.



Karakaş, şunları kaydetti:



"Washington'a karşı direnme politikası ne İran'ın ne de bölgenin menfaatinedir. İran'ın bölgesel yaklaşımının değişmesi şu dönemde temel olan şeydir. İran'ın izlediği büyüklenme politikası bölgedeki durumu alevlendirmektedir, çözüm ise gerginliği tırmandırmakta değil komşuya saygı duymak ve rasyonel bir yaklaşım sergilemektedir."



Körfez ülkeleriyle İran arasındaki ilişkilerde, İran'ın nükleer programı ile Yemen ve Suriye'de izlediği politika nedeniyle gerginlik yaşanıyor.