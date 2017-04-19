Badmintonda Kota Mücadelesi Başlıyor

Badmintonda, 2020 Tokyo Olimpiyatları için puan toplama mücadelesi başlıyor.



Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre olimpiyatlara puan veren organizasyonlardan ilki Hollanda'da yapılacak. Milli takım, 20-24 Nisan tarihlerinde Wateringen kentinde yapılacak 18. Victor Dutch Uluslararası Badminton Turnuvası'nda puan toplayacak. Antrenör Mehmet Ali Aslan yönetiminde Emre Lale, Sinan Zorlu, Muhammed Ali Kurt, Murat Şen, Haktan Doğan ve Okan Gültekin, turnuvada madalya mücadelesi verecek.



Federasyon başkanı Murat Özmekik, badmintonda kota sisteminin, dünya sıralamasına puan veren müsabakalarda puan toplamak üzerine dayalı olduğunu belirterek, "2016 Rio Olimpiyatları'ndan sonra ara vermeksizin bu müsabakalara sporcu göndermeye devam ediyoruz. Bu nedenle bir sporcunun asgari olarak yılda 20 müsabakaya gitmesi gerekiyor. Bizlere kaynakları seferber eden başta Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a, Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Daha fazla başarı ve ülkemizin güzel insanlarına daha fazla hizmet için desteklerinin artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.