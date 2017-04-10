Badmintoncu Kardeşlerden Büyük Başarı

Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Manisa'da düzenlenen Badminton Türkiye Şampiyonası'nda küçük çiftlerde Samet Kaan Yakut ve Burak Alp Yakut kardeşler Türkiye 3'üncüsü oldu.



Bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Badminton Türkiye Şampiyonası'na Yozgat'tan 9 sporcu ile katılan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü sporcuları şampiyonadan derece ile döndüler. Beden Eğitimi öğretmenleri Adem Kablan ve Mehmet Aydoğan öncülüğünde turnuvaya hazırlanan sporculardan Samet Kaan Yakut ve Burak Alp Yakut küçük çiftlerde Türkiye üçüncüsü olmaya hak kazandılar.



Turnuvada Türkiye üçüncülüğü derecesini aldıkları için mutlu olduklarını söyleyen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Aydoğan,"Çocuk evlerinde kalan çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutup onları spora yönlendiriyoruz. Onların hem yeteneklerini keşfediyoruz hem de sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı oluyoruz. Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edip seneye daha iyi başarılar hedefliyoruz" dedi. - YOZGAT