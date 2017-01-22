Badminton Milli Takım Kampı Antalya'da Başladı

Olimpiyat puan turnuvasına katılacak olan Badminton Kadın Milli Takımı, Antalya'nın Kemer ilçesinde kampa girdi.



Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 22-25 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan olimpiyat puan turnuvasına hazırlanan milli takımda 17 sporcu yer alıyor.



Milli takım antrenörlerinden Hakan Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyükler kategorisindeki kadın milli takımın içerisinde olan 17 sporcunun olimpik seviyede olduğunu söyledi. Yılın ilk kampını yaptıklarını belirten Avcı, hazırlıkların 29 Ocak'a kadar devam edeceğini ifade etti



Avcı, son yıllarda badmintonun daha çok tanınmaya başlandığına dikkati çekerek, "Önceden beden eğitimi öğretmenleri bile bu sporu fazla bilmezdi. Şu anda 81 ilde faal olarak yapılıyor. Tabana çok hızlı yayılma söz konusu. Bundan önceki iki olimpiyata da tek bayanlarda birer sporcu göndermiştik. Hedefimiz 2020 Olimpiyatları'na tek bayanlarda ve çift bayanlarda sporcu gönderebilmek. En azından çeyrek final görmeyi umut ediyoruz." diye konuştu.