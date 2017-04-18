Badminton Federasyonundan İl Müdürü Yıldız'a Ziyaret

Badminton Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyeleri, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ı makamında ziyaret ettiler.



Badminton Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyeleri aynı zamanda Badminton Ankara İl Hakem Kurulu üyeleri olan Yılmaz Aygün, Kaan Güler, Ramazan Gök, Serdar Türk ve İsmail Tekpınar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ı makamında ziyaret ettiler. Yıldız, Bilecik'te ilerleyen günlerde düzenlenmesi planlanan Badminton Turnuvası hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğu konuklarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - BİLECİK