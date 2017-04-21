Badminton'da Milli Gurur
Türkiye Badminton Şampiyonası 51 ilden 450 sporcunun katılımıyla Manisa’da gerçekleştirildi.
Türkiye Badminton Şampiyonası 51 ilden 450 sporcunun katılımıyla Manisa'da gerçekleştirildi.
Türkiye Badminton Federasyonu 2017 faaliyet programında yer alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 6. Türkiye Badminton Şampiyonası Manisa'da yapıldı. Manisa ASP İl Müdürlüğü'nde kalan toplamda 20 sporcu turnuvada mücadele ederken, bu sporculardan 6 tanesi Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü adına mücadele etti. Turnuvaya 51 ilden 450 sporcu katıldı. Müsabaka sonuçlarında Manisa toplamda 760 puan alarak Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un lisanslı sporcuları çift erkekler, tek kızlar ve erkek-kız (mix) kategorilerinde Türkiye Şampiyonu oldu. Tek kızlarda şampiyon olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yetenekli sporcusu Keziban Özcan Badminton Milli Takımına seçildi.
Manisa Büyükşehir Belediyespor Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, Badminton'da Türkiye Şampiyonu olan sporcularını tebrik etti. Kulüp çatısı altında tüm branşlarda gençlere spor yapma imkanı sağladıklarını hatırlatan Memiş, "Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Kulüp Başkanımız Mehmet Güzgülü ve yönetim kurulumuzun destekleriyle sporcularımız her geçen gün farklı branşlarda önemli dereler elde ediyor. Bu gurur hepimizin. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu başarılar artarak devam edecek" dedi. - MANİSA