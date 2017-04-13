Badminton Bay Bayan Grup Müsabakaları Başladı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Okul Sporları kapsamında küçükler bay-bayan badminton grup müsabakaları başladı.



Okul Sporları kapsamında küçükler bay-bayan badminton grup müsabakaları 12 - 14 Nisan tarihleri arasında 12 il 20 takımın katılımıyla Gölbaşı Kapalı Spor Salonunda yapılacak.



Müsabakalar sonucunda bay ve bayanlarda ilk ikiye giren takımlar Türkiye şampiyonasında mücadele edecek. Müsabakaya Kahramanmaraş Kilis, Osmaniye, Malatya, Şanlıurfa, Hatay, Adana Elazığ, Mardin, Mersin, Bitlis, Gaziantep, illerinden yaklaşık 120 sporcu, antrenör ve hakem katılıyor. - ADIYAMAN