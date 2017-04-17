Badminton: Avrupa Gençler Şampiyonası

Fransa'da düzenlenen Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası tamamlandı.



Mulhouse kentinde gerçekleştirilen şampiyonaya katılan 17 milli badmintoncu, madalya kazanma başarısı gösteremedi.



Ay-yıldızlı sporcular arasında en iyi dereceyi, karışık çiftlerde Emre Sönmez ile Bengisu Erçetin, çift kadınlarda Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci ve Zehra Erdem ile İlayda Nur Özelgül son 16'ya kalarak elde etti.