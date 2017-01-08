Badminton: Anadolu Yıldızlar Ligi

Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Anadolu Yıldızlar Ligi Marmara Bölgesi Müsabakalarının badminton analig karşılaşmaları Edirne'de düzenlendi.



Mimar Sinan Spor Salonunda yapılan müsabakalara, İstanbul (Avrupa-Anadolu), Çanakkele, Bursa, Edirne, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir ve Kocaeli illerinden 11-13 yaş aralığındaki 88 sporcu katıldı.



Karşılaşmalar sonucunda erkeklerde A grubunda İstanbul (Anadolu) ve Çanakkale, B grubunda Edirne ve Balıkesir, C grubunda ise Bursa ve İstanbul (Avrupa) takımları çeyrek finale yükseldi.



Kızlarda ise A grubunda Bursa ve Yalova, B grubunda Balıkesir İstanbul (Anadolu), C grubunda İstanbul (Avrupa) ve Çanakkale takımları çeyrek finallere katılma hakkı kazandı.