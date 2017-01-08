Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Anadolu Yıldızlar Ligi Marmara Bölgesi Müsabakalarının badminton analig karşılaşmaları Edirne'de düzenlendi.
Mimar Sinan Spor Salonunda yapılan müsabakalara, İstanbul (Avrupa-Anadolu), Çanakkele, Bursa, Edirne, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir ve Kocaeli illerinden 11-13 yaş aralığındaki 88 sporcu katıldı.
Karşılaşmalar sonucunda erkeklerde A grubunda İstanbul (Anadolu) ve Çanakkale, B grubunda Edirne ve Balıkesir, C grubunda ise Bursa ve İstanbul (Avrupa) takımları çeyrek finale yükseldi.
Kızlarda ise A grubunda Bursa ve Yalova, B grubunda Balıkesir İstanbul (Anadolu), C grubunda İstanbul (Avrupa) ve Çanakkale takımları çeyrek finallere katılma hakkı kazandı.
Badminton: Anadolu Yıldızlar Ligi
Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Anadolu Yıldızlar Ligi Marmara Bölgesi Müsabakalarının badminton analig karşılaşmaları Edirne'de düzenlendi.
Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Anadolu Yıldızlar Ligi Marmara Bölgesi Müsabakalarının badminton analig karşılaşmaları Edirne'de düzenlendi.
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