Badana Fırçasıyla Hayallerini Çiziyor

İpsalalı boyacı, hayallerini tuvallere badana fırçasıyla çiziyor.



Yenikarpuzlu beldesinde badana-boya işleri yapan Mehmet Selvi (57), amatör olarak 30 yıldır resim yapıyor.



Kimi zaman tuvallere, kimi zaman duvarlara resimler çizen Selvi, İstanbul'da sergi açmayı planlıyor.



Resim fırçası bulamadığı için badana fırçasıyla resim yaptığını anlatan Selvi, şöyle konuştu:



"Tuvaller dışında beldemizde bulunan isteyen arkadaşların kahvelerin duvarlarına da resim yapıyorum. Halkımızın yoğun desteğini görüyorum. Vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğüm için ve bulunduğum beldemin kültürüne katkı sağlamak amacıyla belde meydanında halkın görmesi için sergi açtım ama para ile satmıyorum. Bu güne kadar 100'lerce yaptığım resimleri eş ve dostlarıma hediye ettim."