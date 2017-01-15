Bach ve Itri'nin Eserleri Sdkm'de Seslendirilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek konserde, Bach ve Itri'nin eserleri seslendirilecek.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek konserde iki büyük besteci Klasik Batı müziğinden Bach, Klasik Türk müziğinden Itri'nin eserleri seslendirilecek. 25 Ocak Çarşamba saat 20.00'da SDKM'de ücretsiz olarak düzenlenecek konserde, aynı yüzyıllarda yaşamış ünlü Alman besteci Johann Sebastian Bach ile Osmanlı bestekarı Buhurizade Mustafa Itri'nin eserleri yer alacak. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği korosu sanatçısı Murat Aydemir, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası sanatçısı Çağ Erçağ, Yaşar Üniversitesi öğretim görevlisi Serdar Mamaç, Ertan Tekin'den oluşan Itri ve Bach eserleri konseri, müzikseverler için kaçırılmaz bir fırsat olacak. - KOCAELİ