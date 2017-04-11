Bach'ın Çello Süitlerinden Seçki
Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın hafta içi programında yer alan oda müziği konserlerinde bu hafta viyolonsel sanatçısı Ozan Tunca sahne aldı.
Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Ergin Orbey sahnesinde gerçekleştirilen konserde, sahne alan viyolonsel sanatçısı Ozan Tunca, Johann Sebastian Bach'ın eserlerini seslendirdi. Eskişehirli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği anlatımlı konserde Tunca, Johann Sebastian Bach'ın eserlerini anlatarak seslendirdi.
Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın gelecek programında ise "Keman ve Piyano ile Bahar Resitali" yer alacak. Konser, 17 Nisan Pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Ergin Orbey sahnesinde gerçekleşecek.
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