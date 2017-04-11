Bach Alaturka-Danzon" Sanatseverlerle Buluşacak

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, 2016-2017 sanat sezonun ilk bale prömiyerini 15 Nisan'da Opera Sahnesinde yapacak.



Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Nisan Cumartesi akşam saat 20.00'de sahnelenecek iki farklı bale eserinden oluşan gösteri, iki perde olarak sahnelenecek.



Prömiyerin Bach Alaturka bölümünde, Anjelika Akbar'ın "Bach A L'Orientale" albümünde yaptığı Bach düzenlemeleri üzerine Mehmet Balkan'ın koreografisi sahnelenecek. Müzik tarihinin en büyük bestecilerinden Johann Sebastian Bach'ın müziği eşliğinde kadın-erkek ilişkilerinin soyut formda ve dansla anlatıldığı eserde, modern bir dans gösterisi sunulacak.



Anjelika Akbar tarafından piyano ve oryantal perküsyonla düzenlenen ve Bach'ın, Türk motiflerinden izler de taşıyan eserinin eşlik ettiği gösterinin koreografisini Mehmet Balkan yaptı. Lale Balkan tarafından sahneye konulan, dekoru Tayfun Çebi, kostümleri Ayhan Çınar ve ışığı Fuat Gök tarafından hazırlanan Bach Alaturka bölümünün video prodüksiyonu ise Ahmet Şener tarafından yapıldı.



İkinci bölüm "Danzon"



Etkinliğin ikinci perdesinde, Küba müziğinden esinlenerek ortaya konulan ve kelime anlamı "dans" olan Danzon sahnelenecek. Küba'da 1511-1898 yılları arasında neredeyse dört yüzyıl boyunca etkisini gösteren bir dans akımı olarak bilinen ve dünyaya İspanyollar tarafından tanıtılan Danzon'da, kadın ve erkek ilişkisi, kırmızı ve siyah renkler kullanılarak anlatılacak.



Arturo Marquez'in müziği, Armağan Davran ile Volkan Ersoy'un koreografisi ile sahnelenecek eserde, kadın-erkek ilişkisindeki soyluluk ve ağırbaşlılık "kırmızı", güç ve asalet ise "siyah" ile temsil edilecek.



Dans performansında H. Mine İzgi, İlhan Durgut, Özge Onat, Berkay Saraçoğlu, Volkan Altunel, C. Ezgi Odabaşı, Emre Güler, G. Sema Tuncel, A. Uluç Aytan ve Gökçe Çakıroğlu sanatseverlerle buluşacak.