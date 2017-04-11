Bacaya Sıkışan Kedi Yavrularını İtfaiye Kurtardı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binanın bacasına sıkışan 2 kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.



Alınan bilgiye göre, Ömerağa Mahallesi Tahsin Marmara Sokak'ta bulunan bir eğitim kurumuna ait binanın kafeterya bacasından gelen kedi seslerini duyan çalışanlar durumu itfaiyeye haber verdi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 2 kedi yavrusunun baca içerisinde sıkıştığını tespit etti.



Ekipler, bacanın arka kısmına ulaşmak için merdivenle yan tarafta bulunan binaya tırmandı.



Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sıkıştıkları bacadan kurtarılan kediler doğaya bırakıldı.