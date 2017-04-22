Bacak ve Göğsünden Alınan Damarlarla Hayata Tutundu

KONYA'da göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalbindeki 7 damarın tıkalı olduğu belirlenen 59 yaşındaki Ali Sundu, bacak ve göğüs bölgesinden alınan 50 santimetrelik damarın tıkalı damarlarla değiştirilmesiyle yeniden yaşama tutundu.



Günde iki paket sigara içtiğini belirten işçi emeklisi 4 çocuk babası Ali Sundu, yolda yürüdüğü sırada göğsünde ağrı hisseredek evinin yakınlarında bulunan Özel Farabi Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Sundu, burada yapılan bazı tetkiklerin ardından anjiyoya alındı. Sundu'nun kalbindeki 7 damarın tıkalı olduğu saptandı. Ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Tedavi altında iken kalp krizi geçirmesi üzerine acilen ameliyatı alınan Sundu'nun, gögüs ve bacak bölgesinden alınan damarlar, kalbindeki tıkalı damarlarla değiştirildi.



'O GÜN HASTANEYE GELMESE ÖLEBİLİRDİ'



7 damarın tıkalı olmasının nadir bir durum olduğunu belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ufuk Özergin, "Hasta göğüs ağrısını ciddiye alıp hastaneye başvurmasa, o gün kaybedilebilirdi. Ameliyat kararı alındıktan sonra hasta yoğun bakımda bekletilirken kriz başladı. Adeta zamanla yarışarak ameliyata aldığımız hastanın kalbi durdurularak kan akışı pompayla sağlanmaya başlandı. 3,5 saat süren ameliyat sonrasında tıkalı damarların tümü değiştirildi" dedi.



'BUNDAN SONRA SİGARASIZ BİR HAYAT YAŞAYACAĞIM'



Sağlık sorununun olmadığını ve damarlarının tıkalı olduğunu hastaneye geldiğinde öğrendiğinde çok şaşırdığını ifade eden Ali Sundu, "Göğüs ağrım olunca hastaneye geldim. Burada 7 damarımın tıkalı olduğunu öğrenince çok şaşırdım. Eğer başvurmasaydım hayatta olmayabilirdim. Günde iki paket sigara kullanıyordum. Buradaki hekimler sigaranın kalbin düşmanı olduğunu, damar tıkanıklığının da en büyük sebebi olduğunu söyledi. Artık sigara kullanmayacağım. Bundan sonrakı hayatımı sigara olmadan yaşayacağım" diye konuştu.



- Konya