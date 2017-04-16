Bacağı kırılan şahıs oy kullanmaya ambulansla geldi



RİZE - Rize'de iki ay önce ağaçtan düşme sonucu bacak kemiği kırılan ve bu nedenle yürüyemeyen 32 yaşındaki Yıldırım Yılmaz ambulansla götürüldüğü okulda oyunu kullandı.

Merkeze bağlı Reşadiye Mahallesi'nde oturan Yıldırım Yılmaz, İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Yardım ekipleri tarafından evinden alındı. Ambulansla Rize Merkez Reşadiye mahallesinde bulunan ilköğretim okuluna götürülen Yılmaz, sağlık personelince sedyeyle oy kullanacağı 1077 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa getirildi. Yılmaz, oyunu kullandıktan sonra ambulansla tekrar evine götürüldü.

Öte yandan Rize il genelinde 167 yatalak, 140 evde bakım hizmeti gören hasta, oy kullanmak için ambulans hizmeti talebinde bulundu.