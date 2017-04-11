Bacada Mahsur Kalan Yavru Kedileri İtfaiye Kurtardı
İZMİT'te, bir işyerinin havalandırma bacasında bulunan 2 yavru kedi itfaiye ekiplerince yerden alındı.
İZMİT'te, bir işyerinin havalandırma bacasında bulunan 2 yavru kedi itfaiye ekiplerince yerden alındı. İtfaiyeciler kedileri çatıdan indirerek sokağa saldı.
İzmit Ömerağa Mahallesi Tahsin Marmara Sokak'ta Hüseyin Karaaslan 2 katlı iş yerinin çatısından gelen kedi seslerini duyunca çatıya çıktı. İki yavru kedinin havalandırma bacasının etrafına örülen duvarın içerisinde bulunduğunu gören Hüseyin Karaaslan kedleri çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekibi çatıya çıkarak 2 yavru kediyi bulundukları yerden alıp aşağı indirdi. Sokağa salınan yavru kediler koşarak uzaklaştı.
- Kocaeli
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