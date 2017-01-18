Tekirdağ'da Yangın Korkuttu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde binanın bacasında tutuşan kurumlar çevredeki vatandaşları korkuttu



Malkara ilçesinin Gazibey mahallesi Künkçeşme caddesi üzerinde, belediye parkının üst tarafındaki bir binanın çatısından dumanlar yükseldi. Edinilen bilgiye göre, bacada biriken kurumdan çıktığı iddia edilen yangını yoldan geçen vatandaşlar fark etti. Kısa süreli paniğin ardından bacada biriken kurumların tutuştuğu anlaşıldı. tutuşan bacanın kendi kendine sönmesiyle paniğe kapılan vatandaşlar rahat bir nefes aldı. - TEKİRDAĞ