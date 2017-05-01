Babil Efsanesi İzmir'e geliyor

Tenor Levent Gündüz, Soprano Patrizia Zanardi ve şef Tulio Gagliardo eşliğinde Yetkin Dikinciler'in anlatımı ile gerçekleştirilecek konser, 3 boyutlu mapping şovla zenginleşecek.

Dünya yıldızlarını İzmirlilerle buluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM), bu kez Babil Kulesi Efsanesi'nden yola çıkılarak hazırlanmış ve 20 farklı ülkenin sevilen eserlerinden oluşan Babil Şarkıları yankılanacak. Ülkelerin kendi dillerden ve kültürlerinden özenle seçilerek hazırlanan zengin repertuvar, büyülü bir atmosferde, 3 boyutlu mapping ve görsel şovlarla sahnelenecek. 64 kişilik Filarmonia İzmir Orkestrası'nın eşlik edeceği, Soprano Patrizia Zanardi ve Tenor Levent Gündüz'ün seslendireceği konserin şefi Tulio Gagliardo olacak. Tiyatro ve sinema sanatçısı Yetkin Dikinciler'in Babil Kulesi efsanesi anlatımı ve sunumları sayesinde mistik bir atmosferde geçecek konser, 3 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de Büyük Salon'da.

İzmir'de bir ilk

Proje koordinatörü ve konserin solist sanatçısı Tenor Levent Gündüz, yaklaşık dört yıldır üzerinde çalıştıkları projenin İzmir'de bir ilk niteliğinde olduğunu belirtti. Gündüz,"İzmir'de ilk defa bir konser süresince, daha önce yapılmamış tarzda bir 3 boyutlu mapping gösterisine tanık olacağız. Babil Kulesi'nin yıkılmasının ardından ortaya çıkan diller ile insanların arasındaki iletişim çok zayıflamış olsa da, müziğin hala tek ve evrensel dil olduğunu anlatacağız. Kelimeleri anlamaktan çok hissetmenin biz insanları birleştirecek tek güç olduğuna inanıyoruz ve konserimizde izleyicilerimizle bu duyguları paylaşmayı istiyoruz" dedi.

İzmir Devlet Opera ve Balesi Genel Müzik Direktörü Tulio Gagliardo'nun yöneteceği konserin bir diğer sanatçısı İtalyan Soprano Patrizia, ilk kez İzmir'de konser verecek. Filarmonia İzmir'in 64 kişilik dev senfonik orkestrası eşliğinde, dünyanın dört bir yanından bestecilerin en tanıdık eserlerine yer verilecek.

Babil Efsanesi nedir?

Farklı dillerin ve milletlin oluşum efsanesi olan Babil Efsanesi'ne göre, Tanrı kendine ulaşmaya çalışan insanoğluna çok kızar ve aralarındaki iletişimin bozulması için her birine ayrı diller verir. Ancak müzik tüm dünyada aynı hislerin paylaşılabildiği tek ortak dil olarak kalmaya devam eder.