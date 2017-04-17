Babel, Yarı Finale İnanıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe akşamı Lyon'u 2-1'in rövanşında Vodafone Arena'da ağırlayacak olan Siyah-Beyazlılar'ın, yarı final bileti alacaklarına olan inancı tam... Park Olympique Lyonnais'ta geçen hafta oynanan ve 2-1 sona eren mücadelede Kara Kartal'ın tek golünü atan isim olan Ryan Babel, Vodafone Arena'da 40 bin taraftarlarının desteğiyle Fransız ekibini eli boş göndereceklerine inanıyor.



Dev mücadeleyle ilgili olarak görüşlerini takım arkadaşlarıyla paylaşan Hollandalı futbolcu, "Fransa'da her şey istediğimiz gibi başladı. Ancak maçı resmen rakibimize hediye ettik. Ama olsun. Önümüzde bu durumu lehimize çevirebileceğimiz altın değerinde bir 90 dakika var. Futbolda her zaman son sözü söyleyen kazanır ve biz o sözü taraftarımız önünde söyleyeceğiz" diyerek tura olan inancını gösterdi.



Maç boyunca gol arayacak



La Liga ekibi Deportivo'yla sözleşmesinin bitmesinin ardından ara transfer döneminde Beşiktaş'a katılan Ryan Babel, Siyah-Beyazlı formayla 17 maça çıktı. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, bu mücadelelerde 6 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek Kara Kartal'a tam 8 sayılık katkı sağladı. Babel, perşembe günkü rövanşta da yine sol kanat hattında oyuna başlayıp maç boyunca gol arayacak.



(Fanatik)