Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel, Vodafone Arena'da Gaziantepspor maçını izliyor.



Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Ryan Babel, ligin 16. haftasında Beşiktaş'ın Gaziantepspor'u konuk ettiği karşılaşmayı tribünden takip etti.



Deportivo La Coruna'dan Beşiktaş'a transfer olan Hollandalı futbolcu, Vodafone Arena'da yeni takım arkadaşları ile birlikte Gaziantepspor maçını izledi. Babel'in yanında Adriano ve Talisca yer aldı. - İSTANBUL